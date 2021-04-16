При проверке Роспотребнадзор пропустил несколько поставщиков школьного питания в Петербурге

В прошлом году Роспотребнадзор проводил проверку в 17 организациях Санкт-Петербурга, которые занимаются поставкой школьного питания. Кроме того, было проверено 88 поставщиков продуктов.

В результате проверок было выявлено большое количество замечаний. Согласно данным Роспотребнадзора, общая сумма штрафов, выписанных организациям, составила 9,8 млн рублей. Главными нарушениями стали — антисанитария в помещениях, неправильные условия хранения продуктов, маленькие порции, а также плохо помытая посуда.

В пресс-службе ведомства сообщили, что проверки в некоторых школах и организациях проводятся до сих пор.

Также стоит отметить, что при проверке списков осматриваемых организаций журналисты заметили, что были пропущены некоторые крупные поставщики школьного питания. Среди них компании ТЗБ и ТЗБ «Петроградская». Владельцы организаций являются однофамильцами — Лобанова и Лобанов.