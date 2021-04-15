В Петербурге организовали масштабные учения по тушению природных пожаров

В Курортном районе Петербурга состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, руководителем которой стал Александр Беглов, губернатор города. Заседание совместили с крупномасштабными учениями по тушению природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и области.

Так, на озере Сестрорецкий разлив прошла традиционная подготовка к пожароопасному сезону. В учениях было задействовано 50 единиц техники и более 250 спасателей.

«Постоянное нахождение наших сил в боевой готовности и выполнение задач в любых условиях города и в условиях открытых водоемов и леса позволяют поддерживать оснащенность и слаженность», — отметил Алексей Аникин, начальник ГУ МЧС по Петербургу.