Самой популярной среди самозанятых петербуржцев стала профессия водителя

В ФНС Петербурга сообщили наиболее популярные профессии среди самозанятого населения города. Так, глава управления Федеральной налоговой служба города Александр Гнедых подготовил доклад об итогах минувшего года. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Согласно данным, в 2020 году наиболее часто самозанятые указывали сферу деятельности – водитель. На втором и третьем месте расположились арендодатели и специалисты по рекламе. При этом за минувший год статус самозанятого оформили почти 100 тысяч горожан.

Напомним, самозанятые имеют различные льготы. Например, пониженный налоговый вычет, а также льготные условия кредитования.