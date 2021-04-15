В Петербурге прошла первая сводная репетиция парада Победы

В Северной столице прошла первая полноценная репетиция парада Победы с участием ЗВО. К репетиции были привлечены более 4 тысяч солдат, а также истребители-перехватчики МиГ-31БМ, тактические звенья вертолётов Ми-8 и Ми-28, крупнейший в мире транспортный Ми-26. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В ходе репетиции был отработан сценарий, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра, а также строевые приёмы с оружием.

Кроме того, в репетиции приняли участие юнармейцы, кадеты и другие региональные силовые ведомства.