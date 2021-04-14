Главу штаба навального освободят из-под ареста 24 апреля

В Петербурге задержали главу штаба Алексея Навального. Согласно решению суда, Ирина Фатьянова арестована на 10 суток. Заседание состоялось в среду, 14 апреля. об этом сообщает сама Ирина в своем телеграм-канале.

«Признали виновной. Дали 10 суток за организацию акции 31 января за свободу Навального путём публикации в группе штаба поста с видеопризывом. Судье всё равно, что я во время публикации сидела в спецприемнике без телефона и связи», — отметила глава штаба.

Напомним, Ирина была задержана 13 апреля, и провела минувшую ночь в отделении полиции.