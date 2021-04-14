Петербуржцам назвали 42 шашлычных места, где будет разрешено жарить мясо

В Петербурге подготовят 42 зоны отдыха, где будет разрешено готовить шашлыки. С приходом весны и в ожидании лета в городской администрации установили места, в которых разрешено устанавливать мангалы и разводить огонь. Об этом сообщают в Комитете по благоустройству.

На данный момент СПб ГКУ «Курортный лесопарк» занимается подготовкой шашлычных мест для петербуржцев. Наиболее популярным местом для приготовления шашлыков у горожан считается Сестрорецкий разлив.

«В ближайшее время лесники приведут в порядок 42 существующие зоны отдыха. Правилами пожарной безопасности в лесах предусмотрен запрет на разведение открытого огня в пожароопасный период за исключением специально отведенных мест», – отметили в Комитете.