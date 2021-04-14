Петербургским медработникам вручили президентские грамоты

В Петербурге состоялась церемония вручения наград медицинским работникам, работавшим в период пандемии коронавируса. Президентские грамоты вручил губернатор города Александр Беглов. Церемония состоялась в среду, 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

«Вы – герои нашего времени, уже год на передовой… помогаете людям победить тяжелую болезнь, дарите жизнь. Спасибо вам за это!», - поблагодарил врачей градоначальник Северной столицы.

Напомним, в городе установили памятник в виде ангела в память о погибших петербуржцах в период инфекции коронавируса.