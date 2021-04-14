В Петербурге обновили график отключения горячей воды

В Петербурге ГУП ТЭК опубликовал график отключений горячей воды в домах города. Горячее водоснабжение будет планово отключаться в период с 11 мая по 23 августа. Об этом сообщается на сайте компании.

Напомним, неделю назад АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщила о готовом графике на весенне-летний сезон отключения водоснабжения в домах Петербурга, которое доступно на онлайн-сервисе ремонтной кампании.

Известно, что в период проведения плановых работ «ТЭК СПб» проверит сети в 17 районах Петербурга, а также в трех районах Ленинградской области: Всеволожском, Гатчинском и Тосненском.