В компании «Метрострой» сменился гендиректор

У петербургского ОАО «Метрострой» сменился генеральный директор. В среду, 14 апреля, акционеры общества избрали нового главу – Ивана Каргина. Ранее он временно занимал эту должность. Об этом сообщается в пресс-службе «Метростроя».

«За время работы в ОАО "Метрострой" Иван Николаевич Каргин уже проделал немалую работу. В настоящее время формируется новый состав топ-менеджмента компании, проводится общесторонний аудит с целью дальнейшего привлечения в общество заемных средств и сокращения долговой нагрузки», — отмечают в ведомстве.

Известно, что Иван вступит в новую должность с 15 апреля. На данный момент компания занимается строительством участков на Лахтинско-правобережной и Красносельско-Калининской линиях.