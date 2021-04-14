С 15 апреля откроются сезонные точки продажи корюшки

В Петербурге начинается продажа корюшки на сезонных точках. Петербуржцы смогут купить любимую сезонную рыбу в официальных торговых точках с 15 апреля по 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба Комитета имущественных отношений.

Примечательно, что продавать рыбу будут на участках, предоставленных предпринимателям по договорам под сезонную торговлю. При этом в другое время года также можно купить корюшку, так как ее можно продавать на мобильных торговых лавках.

На сайте КИО разместили адреса всех торговых точек, начинающих работу с четверга, 15 апреля.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о старте продаж корюшки с ценами 1700 рублей за килограмм.