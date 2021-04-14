Социальное такси будет возить петербуржцев в бани

В Петербурге включат бани в перечень социально-значимых объектов, что позволит добираться льготным категориям граждан до туда на социальном такси. Соответствующий законопроект был принят 14 апреля, в среду, городским парламентом. Об этом сообщает автор проекта Денис Четырбок.

Примечательно, что законопроект был принят в первом чтении. Согласно документу, социальным такси можно будет пользоваться на поездки до бани, оплачивая 10-50% от стоимости поездки.

«Во многих районах нашего города до сих пор существуют дома, в которых нет ванн. В связи с этим жители вынуждены пользоваться услугами общественных бань. Потребность людей в них остается на достаточно высоком уровне», - отметил депутат.