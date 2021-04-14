В центре «Э» нашли подростка, нанесшего на памятник погибшим евреям антисемитскую надпись

В Пушкинском районе Петербурга сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать вандала, осквернившего памятник антисемитскими лозунгами. Злоумышленником оказался 16-летний учащийся колледжа. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подросток был найден сотрудниками центра по противодействию экстремизма. По версии следствия, вандал заранее купил краску и намеренно поехал к памятнику в Пушкин.

«Сотрудниками центра "Э" ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с сотрудниками уголовного розыска Пушкинского района по подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний учащийся колледжа», - отметили в ведомстве.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о вандализме на памятнике евреям, погибшим в годы ВОВ.