  • 14 Апрель 2021
USD 14.04.2021 77.2535 -0.2569
USD ММВБ 00:05 77.3834  
EUR 14.04.2021 91.9162 -0.1507
EUR ММВБ 00:05 92.0792  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Василеостровском комбинате соцпитания ответили на критику журналистов

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Комбинат показал, как устроена деятельность предприятия.

Серия критических материалов о, якобы имевших место, нарушениях производственного процесса на комбинатах соцпитания Петербурга, спровоцировала широкий резонанс в обществе. Критике подвергся и «Комбинат социального питания Василеостровского района».

Во вторник, 13 апреля, комбинат пригласил журналистов посетить предприятие. Генеральный директор предприятия Леонид Мишуров отметил, что комбинат регулярно проверяет не только Роспотребнадзор, но и полиция. По словам Мишурова, посредством проверок оказывается давление на деятельность предприятий города.
Сотрудникам правоохранительных органов и журналистам была предоставлена возможность осмотреть устройство деятельности предприятия. Мишуров сообщил, что технологический процесс постоянно совершенствуется и при этом соответствует нормам и правилам законодательства России.
Журналисты осмотрели комбинат, пройдя через многие зоны, включая кладовые помещения, горячий цех, зону приемки и др.
Предположительно, комбинат в ближайшее время ожидают и другие проверки. Так, управление соцпитания заявило о том, что в период с 12 по 19 апреля проведет несколько внеплановых проверок комбинатов питания Петербурга.
Приоритетами проверяющих станут санитарные правила и нормы, а также техническое состояние помещений, оборудования и коммуникаций.

Ранее, специалисты управления соцпитания Петербурга проверили факты, указанные в СМИ. В сообщении ведомства содержалась информация о том, что Василеостровский комбинат не заключал контракты на организацию питания школьников за последний год.
Выявленные выездной проверкой нарушения на предприятии не относились к производственным. По итогам проверки выяснилось, что техническое состояние части помещений комбината не соответствует нормам, однако, помещения не являются производственными.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.04.21
    В «Невской усадьбе» открыто бронирование таунхаусов
    06.04.21
    Эскроу-счета: покупка жилья в новостройках СПб по новым правилам
    25.03.21
    Самостоятельный ремонт стиральной машины, как альтернатива недешевым и не всегда качественным услугам мастеров по объявлениям
    22.03.21
    Идет прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского Конкурса «Экспортёр года»
    22.03.21
    Сайт знакомств Мамба и сервис помощи бездомным котам приглашают на акцию
    17.03.21
    Как достигать целей? Рассказывает доктор психологических наук Карина Вейнгард
    09.03.21
    Почему стоит использовать светодиодные экраны в качестве наружной рекламы?
    05.03.21
    Умные часы: из модной новинки в инструмент повседневной жизни

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram