Серия критических материалов о, якобы имевших место, нарушениях производственного процесса на комбинатах соцпитания Петербурга, спровоцировала широкий резонанс в обществе. Критике подвергся и «Комбинат социального питания Василеостровского района».
Во вторник, 13 апреля, комбинат пригласил журналистов посетить предприятие. Генеральный директор предприятия Леонид Мишуров отметил, что комбинат регулярно проверяет не только Роспотребнадзор, но и полиция. По словам Мишурова, посредством проверок оказывается давление на деятельность предприятий города.
Сотрудникам правоохранительных органов и журналистам была предоставлена возможность осмотреть устройство деятельности предприятия. Мишуров сообщил, что технологический процесс постоянно совершенствуется и при этом соответствует нормам и правилам законодательства России.
Журналисты осмотрели комбинат, пройдя через многие зоны, включая кладовые помещения, горячий цех, зону приемки и др.
Предположительно, комбинат в ближайшее время ожидают и другие проверки. Так, управление соцпитания заявило о том, что в период с 12 по 19 апреля проведет несколько внеплановых проверок комбинатов питания Петербурга.
Приоритетами проверяющих станут санитарные правила и нормы, а также техническое состояние помещений, оборудования и коммуникаций.
Ранее, специалисты управления соцпитания Петербурга проверили факты, указанные в СМИ. В сообщении ведомства содержалась информация о том, что Василеостровский комбинат не заключал контракты на организацию питания школьников за последний год.
Выявленные выездной проверкой нарушения на предприятии не относились к производственным. По итогам проверки выяснилось, что техническое состояние части помещений комбината не соответствует нормам, однако, помещения не являются производственными.
В Василеостровском комбинате соцпитания ответили на критику журналистов
© Фото: pixabay.com
Комбинат показал, как устроена деятельность предприятия.
Серия критических материалов о, якобы имевших место, нарушениях производственного процесса на комбинатах соцпитания Петербурга, спровоцировала широкий резонанс в обществе. Критике подвергся и «Комбинат социального питания Василеостровского района».
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