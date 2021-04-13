Блошиный рынок на "Удельной" могут узаконить

Администрация Выборгского района планирует сделать блошиный рынок, расположенный у станции метро «Удельная» законным. Об этом сообщил глава районной администрации Валерий Гарнец.

Чиновник отметил, что рынок существует на протяжении длительного времени и известен многим, однако он не вписывается в рамки закона. По словам Гарнеца, необходимо предпринять определенные меры для того, чтобы сохранить возможность взаимодействия продавцов и покупателей. Таким образом традиция будет сохранена, а рынок продолжит свое существование в рамках законодательства.

Напомним, в 2012 году рынок на «Удельной» попал в список топ-10 блошиных рынков мира по версии Forbes.