На юго-западе Петербурга появился новый торговый центр

В ЖК «Солнечный город», расположенном в Красносельском районе Петербурга, появился новый торговый центр, который был введен в эксплуатацию холдингом Setl Group.

ТЦ находится на проспекте Ветеранов. Рядом со зданием есть благоустроенный парк, который был создан Setl Group. Комплекс занимает территорию площадью более 11 000 квадратный метров. Фасад здания украшает керамогранит оттенка топленного молока и витражные темно-коричневые окна. Специальное покрытие в окнах позволит отражаться в стекле небу, облакам и деревьям.

Для посетителей организован подземный паркинг и наземная автостоянка. ТЦ оборудован современными эскалаторами и лифтом.