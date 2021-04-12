В Госдума внесли проект о правилах посещения кафе и магазинов с питомцами

Авторы проекта отметили, что многие хозяева собак мелких пород часто берут с собой своих питомцев не только в кафе и рестораны, но и в продуктовые магазины. В результате этого загрязняются тележки и корзинки: в них остается шерсть животных и другая грязь.

Инициаторы проекта предложили наделить правительство России полномочием по урегулированию соответствующих вопросов, для того, чтобы упорядочить общественные отношения в данной сфере. Предлагается ввести правила, которым необходимо будет следовать владельцам животных, посещающих общепит и магазины.