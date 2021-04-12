Теперь хозяев домашних животных будут штрафовать за ночной шум в квартире

В Санкт-Петербурге хотят ввести штраф для хозяев домашних животных, которые нарушают тишину в ночное время в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект сформировали в Смольном 12 апреля и представили на антикоррупционную экспертизу.

Правительство хочет внести изменения в ст.8 городского закона об административных правонарушениях, а именно ввести ответственность за бездействие владельцев животных, если хозяева не предпринимают мер для прекращения «лая, воя и другого шума, исходящего от домашнего, которое нарушает тишину и покой граждан». Об этом говорится в тексте нового закона.

Теперь, за шум животных с 08:00 до 12:00 в нерабочие и праздничные дни придется заплатить штраф в размере от 500 до 5 тысяч рублей.