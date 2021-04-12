В Адмиралтейском районе полицейские накрыли подпольный покерный клуб

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что сотрудники полиции обнаружили подпольный покерный клуб в Адмиралтейском районе. Во время задержания в клубе находилось 18 человек.

Покерный клуб находился на улице Степана Разина,9. Правоохранительные органы сообщили, что люди собирались на игры с помощью информации в общем чате в мессенджерах. Полицейские узнали о заведении благодаря «сарафанному радио», а также через соцсети, но сайт был до последнего засекречен.

При задержании было изъято несколько столов для покера, игральные карты, чемоданы с фишками, а также электронный терминал. Всего полиция задержала 6 человек, среди которых есть женщины. Организатором данного клуба оказался уроженец Оренбургской области, который раньше уже привлекался у уголовной ответственности за подобную деятельность.