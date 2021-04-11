День космонавтики отметили полуденным залпом

В Петербурге начали отмечать День космонавтики. В честь юбилея первого полета человека в космос из пушки Нарышкина бастиона прогремел выстрел. Полуденный залп посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина на «Востоке-1». Залп произвел Владимир Краскин. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, Владимир Красикн комментировал для командования в качестве телеметриста все этапы полета Юрия Гагарина, совершившегося 12 апреля 1961 года.

«Когда Левитан объявил, что гражданин СССР, майор Гагарин отправился в космос, мы возликовали. И удивились, что его назначили майором, потому что он был страшим лейтенантом. Оказывается, назначили через звание, поэтому он стал майором», — отметил Владимир.

Всемирный День космонавтики отмечается 12 апреля.