Бастрыкин поручил разобраться в вооруженных конфликтах петербургских подростков

В Следственном комитете РФ призвали обратить внимание на вспышки подростковой преступности, зарегистрированной в воскресенье, 11 апреля, в Петербурге. Так, глава СК Александр Бастрыкин поручил разобраться в преступлениях, совершенных несовершеннолетними в городе и области. Об этом сообщает 11 апреля пресс-служба ведомства.

Напомним, один инцидент произошел в Ленинградской области. Двое подростков из Волхова выстрелили в 17-летнего юношу, а затем облили его стеклоочистителем. Другой инцидент произошел в Петербурге на улице Кузнецова. 16-летний подросток проник в квартиру подруги, и украл три пневматических пистолета и муляж гранаты. Примечательно, что при этом юношу применял силу к 15-летней девочке.

Кроме того, проверки подлежит третий факт применения оружия, который произошел накануне в школе на улице Орджоникидзе, когда подросток несколько раз выстрелил в сторону учеников.