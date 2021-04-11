Накануне Дня космонавтики горожанам рассказали о вкладе Петербурга в космическую отрасль России

Петербург готовится к празднованию всемирного Дня космонавтики, который состоится 12 апреля. Губернатор города Александр Беглов рассказал горожанам о вкладе города в укрепление космической позиции нашей страны.

«Петербург продолжает и будет продолжать вносить огромный вклад в укрепление позиций России — великой космической державы», — отметил губернатор.

Кроме того, Беглов добавил, что ученые из Петербурга внесли большой вклад в развитие космической отрасли, когда изучали в XIX веке создание ракетной техники на берегах Невы. Также в городе родились космическое телевидение и транспортное машиностроение. По словам губернатора, город по сей день является важнейшим центром создания техники и подготовки специалистов для отрасли.