Директор пищевого комбината опроверг информацию СМИ

Представитель АО «КСП Красносельского района» прокомментировал публикацию одного из петербургских СМИ о нарушениях в его работе. Так, генеральный директор Ростислав Савинов опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видео с рассказом о том, как на самом деле обстоят дела со стандартами качества. Он отметил, что что кадры, использованные в петербургских медиа, отличаются от реальности.



В официальном сообществе предприятия «АО "КСП КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА"» гендиректор Ростислав Савинов опроверг информацию о том, что представитель издания мог находится в хозяйственном помещении. Кроме того, он отметил, что фотографии с комбината явно не соответствуют действительности.



«АО "Комбинат социального питания Красносельского района" располагается в другом районе Санкт-Петербурга. Зафиксированные на видео и фотоматериалах помещения и их расположение отличаются от помещений и их расположения АО "КСП Красносельского района"», - прокомментировал директор.



К тому же, Ростислав Савинов добавил, что комбинат занимается производством пищевой продукции, которая соответствует требованиям стандартов качества и российского законодательства.