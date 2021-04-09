Хованская разработала новый закон для бизнеса в жилых домах Петербурга

Галина Хованская, депутат Государственной думы РФ, известная тем, что разработала «закон Хованской» для малого бизнеса, согласно которому хостелам запретили вести свою деятельность в многоквартирных домах. На этот раз чиновница решила ввести новый законопроект, в результате которого бизнесу необходимо будет получить согласие от жильцов дома, чтобы возводить в нем коммерческую недвижимость.

Однако предприниматели не в восторге от такого решения депутата, но жители домов поддержали такой закон.

Как сообщила Хованская, предприниматели не находятся в интересах местных жителей, когда в их домах начинают открывать кафе, магазины и другие виды инфраструктуры. Из-за этого петербуржцам бизнесмены могут доставлять массу неудобств.

"Необходимо согласовывать с жителями многоквартирных домов использование нежилых помещений. Что в них будет открыто, должны решать жители!", — заявила Галина Хованская.