В Петербурге за год закупят технику для 73 медицинских учреждений

73 петербургских медицинских организаций могут быть оснащены техникой в этом году. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев во время сессии по разработке стратегии по цифровой трансформации Петербурга по направлению «Здравоохранение».

По словам Эргашева на данный момент 3 миллиона граждан воспользовались электронными сервисами, чтобы получить медицинскую помощь. Всего электронных сервисов на данный момент 44, 22 их них предназначены для пациентов.

Цифровая техника помогает собрать всю необходимую информацию о пациенте. Планируется создание единого информационного пространства с помощью интеграции региональных и федеральных баз.