Суд вынес решение о приостановлении работ на Охтинском мысе

Работы на Охтинском мысе были временно приостановлены по решению Куйбышевского районного суда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В суде отметили, что приостановление работ является мерой предварительной защиты. В период судебного разбирательства действует запрет на ведение работ с углублением в грунт более чем на полметра. На территории планировалось строительство общественно-делового комплекса «Газпрома», однако некоторые чиновники выступили против застройки.

Президент Владимир Путин отметил, что более рациональным решением будет строительство музея-заповедника на Охтинском мысе.