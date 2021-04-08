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Организация по капремонту Петербурга необоснованно потратила 220 млн рублей

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© Фото: pixabay.com

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В основном деньги были потрачены на премии сотрудникам за достижение «ключевых показателей эффективности».

Некоммерческая организация Санкт-Петербурга «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общественного имущества в многоквартирных домах» необоснованно потратила 220 млн рублей. В основном деньги были выделены на премии сотрудникам за достижение «ключевых показателей эффективности». Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП).

Средства организации выделял Жилищный комитет. КСП проверил, как фонд использовал деньги, полученные в 2018-2020 годах. В сообщении сказано, что организация получила дополнительную нагрузку в размере 2,4 млрд рублей. Теперь фонд должен будет вернуть средства за невыполнение надлежащих работ.

Также сообщается, что организация работ фонда находится на низком уровне. Получая необходимые средства для работ, качественного ремонта ждать не приходится.

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