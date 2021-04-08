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Из-за кредитной задолженности бизнесмен Ебралидзе лишился земли и четырехэтажного дома

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© Фото: pixabay.com

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Банк «Санкт-Петербург» отсудил у бизнесмена имущество за долг в размере 300 млн рублей.

В объединенной пресс-службе судов (ОПС) Северной столицы сообщили, что банк «Санкт-Петербург» отсудил у крупного бизнесмена Александра Ебралидзе землю и четырехэтажный дом. Поводом для этого поступило то, что у Ебралидзе была кредитная задолженность на общую сумму более чем 300 млн рублей.

Банк направил иск в суд после того, как предприниматель нарушил договор по предоставлению кредита, который он взял в июле 2011 года на сумму 300 млн рублей. По договору Ебралидзе обязан был вернуть кредит 16 января 2020 года.

«В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору между сторонами был заключен договор об ипотеке, согласно которому Ебралидзе передал банку в ипотеку недвижимое имущество», — сообщили в ОПС.

Таким образом, банк направил обращение в суд с указанием точной задолженности нарушителя. В связи с этим были проданы: четырехэтажные дом и шесть земельных участков.

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