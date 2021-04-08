После просушки девять садов в Петербурге снова открыты

В Петербурге после просушки были открыты девять парков и садов. Так, дорожки просушили после растаявшего снега и к привычному режиму работы вернулись Румянцевский, Палевский и Шкиперский сады. К тому же, открыты Благовещенский сад и сад Веры Слуцкой.

Кроме того, к штатному режиму вернулись парк Боевого Братства и парк Екатерингоф, а также Георгиевский сквер и Брестский парк. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Вероятно, в пятницу после просушки откроется еще один сад – Малый Ильинский.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о закрытии 87 парков, садов и скверов на просушку после зимнего сезона.