В Петербурге стартовал конкурс на проведение Дня Победы и других праздников

7 апреля стартовал конкурс на проведение 4 общегородских праздников, которые ждут петербуржцев в ближайшее время.

По результатам конкурса будут определены организаторы Дня Победы, Дня славянской письменности и культуры, Дня города и Дня знаний. Данная информация была опубликована пресс-службой Смольного.

Победителям конкурса будут предоставлены средства для проведения праздничных мероприятий. Средства на проведение праздников выделят из городского бюджета – сумма составит 219 миллионов рублей.

Как отметил губернатор города Александр Беглов, власти сделают все возможное, чтобы запланированные мероприятия состоялись.