Дети, студенты и пенсионеры смогут приобретать льготные билеты в Эрмитаж

Эрмитаж введет льготные билеты для некоторых категорий населения. Так, с 1 мая музей по особой цене смогут посещать дети, студенты и пенсионеры. О нововведении рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский во время пресс-конференции.

Стоимость обычного билета в Эрмитаж составляет 500 рублей. По словам Пиотровского, с 1 мая в главном комплексе музея будет действовать особая цена для детей, студентов, пенсионеров, а также инвалидов 1-й и 2-й групп. Стоимость льготного билета составит 300 рублей.

Бесплатное посещение Эрмитажа доступно только Героям СССР, Героям РФ, Полным кавалерам ордена Славы, ветеранам ВОВ и сотрудникам музеев.