  • 8 Апрель 2021
USD 08.04.2021 77.7730 +1.3928
USD ММВБ 10:20 76.8501  
EUR 08.04.2021 92.3321 +2.1500
EUR ММВБ 10:20 91.3142  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Стоимость "СКА-Арены" в Петербурге предварительно оценивается в 37 миллиардов рублей

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Архитектурный облик "СКА-Арены"и представили на Градсовете.

На Градстроительном совете показали, как будет выглядеть «СКА-Арена». Ориентировочная стоимость строительства составит 37 миллиардов рублей. Данная информация содержится в пресс-релизе ООО «СКА-Арена».

«СКА-Арену» возведут к чемпионату мира по хоккею 2023 года в Петербурге. Раннее на территории, отданной под строительство объекта, располагался СКК «Петербургский», во время сноса которого погиб один из рабочих.

Новая арена может стать крупнейшей в мире: во время проведения хоккейных матчей можно будет вместить 21 500 человек, на концертах и развлекательных шоу смогут присутствовать 23 000.

Из городского бюджета на строительство будет выделено 10 млрд рублей, остальная сумма будет оплачена инвестором проекта.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.04.21
    Эскроу-счета: покупка жилья в новостройках СПб по новым правилам
    25.03.21
    Самостоятельный ремонт стиральной машины, как альтернатива недешевым и не всегда качественным услугам мастеров по объявлениям
    22.03.21
    Идет прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского Конкурса «Экспортёр года»
    22.03.21
    Сайт знакомств Мамба и сервис помощи бездомным котам приглашают на акцию
    17.03.21
    Как достигать целей? Рассказывает доктор психологических наук Карина Вейнгард
    09.03.21
    Почему стоит использовать светодиодные экраны в качестве наружной рекламы?
    05.03.21
    Умные часы: из модной новинки в инструмент повседневной жизни
    01.03.21
    Выбираем стоматологию

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram