Стоимость "СКА-Арены" в Петербурге предварительно оценивается в 37 миллиардов рублей

На Градстроительном совете показали, как будет выглядеть «СКА-Арена». Ориентировочная стоимость строительства составит 37 миллиардов рублей. Данная информация содержится в пресс-релизе ООО «СКА-Арена».

«СКА-Арену» возведут к чемпионату мира по хоккею 2023 года в Петербурге. Раннее на территории, отданной под строительство объекта, располагался СКК «Петербургский», во время сноса которого погиб один из рабочих.

Новая арена может стать крупнейшей в мире: во время проведения хоккейных матчей можно будет вместить 21 500 человек, на концертах и развлекательных шоу смогут присутствовать 23 000.

Из городского бюджета на строительство будет выделено 10 млрд рублей, остальная сумма будет оплачена инвестором проекта.