В Петербурге появилось на 1 тысячу больше бюджетных мест, чем в 2020 году

В текущем году университеты Петербурга получили на 1 тысячу больше бюджетных мест, чем годом ранее. Так, в 2021 году на бакалавриат и специалитет смогут поступить 28 650 бюджетников. Об этом сообщает председатель Комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрей Максимов.

«Если мы говорим о бюджетных местах и очном отделении на 2021 год, то количество мест увеличилось более чем на 1 тыс. по разным направлениям подготовки и составило 28 650 на данный момент. Я имею в виду все высшие гражданские учебные заведения, места на бакалавриат и специалитет», - отмечает Максимов.

Согласно статистике, больше всего бюджетных мест получают студенты из регионов России.