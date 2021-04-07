Директор Эрмитажа вступился в защиту граффити Хармса

В Петербурге не утихают споры о граффити на доме 11 по улице Маяковского, на котором изображен писатель Даниил Хармс. В защиту рисунка выступил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Пиотровский отметил, что картина нуждается в защите, так как такие изображения необходимы городу. Люди должны, наконец, прийти к понимаю, что подобное творчество – «хорошо и интересно».

Напомним, в Петербурге суд рассмотрит иск по ликвидации граффити, поданный администрацией Центрального района.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о посте в Инстаграмм Александра Розенбаума, выступившего в защиту граффити на улице Маяковского.