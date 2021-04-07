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В ЗакСе одобрили инициативу оставить дистанционную форму соцобслуживания

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© Фото: pixabay.com

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Инициатором законопроекта стала партия «Единая Россия».

Партия «Единая Россия» выдвинула документ, закрепляющий на законодательном уровне дистанционные формы социального обслуживания. На заседании 7 апреля, в среду, парламентарии Законодательного собрания одобрили инициативу в первом чтении.

Согласно изменениям, в дистанционном формате станут доступны социально-педагогические и социально-психологические, а также социально-правовые услуги государственных органов.

«Цель данной инициативы - дать право органам исполнительной власти всех уровней обеспечить граждан планшетами или ноутбуками с учетом принципов адресности и нуждаемости, на которых построено все социальное законодательство», - отметила Елена Кисилева, депутат «Единой России».

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