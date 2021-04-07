Петербуржцам сообщили цены на плакаты для Бессмертного полка

Типографии Петербурга поделились стоимостью на плакаты для шествия Бессмертного полка. По городу цены варьируются от 260 до 700 рублей. Все зависит от цели и сроков выполнения.

В цену изготовления штендера входит обычно обработка фотографии, основа из пластика, а также держатель. Если работу необходимо выполнить срочно, то цены достигают 700 рублей. В среднем цена эконом-варианта составляет 400 рублей за плакат.

Кроме того, плакат можно сделать самостоятельно, распечатав фото и приобрести, либо создать самим рамку.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о шествии Бессмертного полка, которое состоится 9 мая в обычном режиме.