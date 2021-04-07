В Петербурге готовят законопроект о правилах посещения общественных мест с животными

Депутаты партии «Единая Россия» подготавливают законопроект, определяющий единые правила посещения магазинов и мест общественного питания для людей с животными. В первом чтении большинство парламентариев поддержали инициативу. Голосование состоялось в среду, 7 апреля, в ходе заседание депутатов Законодательного собрания.

Авторами законопроекта, разрабатываемого с 2019-го года, являются Денис Четырбок и Сергей Никешин. Согласно плану, законопроект примут на федеральном уровне.

«Мы стремимся навести мосты и учесть интересы как владельцев животных, чьи питомцы могут быть вполне воспитанными или маленькими по размеру, так и тех людей, у которых, к примеру, может быть аллергия на шерсть или боязнь собак», - отметил депутат.