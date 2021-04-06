Шествие Бессмертного полка состоится в Петербурге в обычном режиме

В Петербурге состоится в обычном режиме шествие Бессмертного полка. Мероприятие запланировано 9 мая на 15 часов. Маршрут по традиции начнется с площади Восстания. Об этом сообщает руководитель регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге Андрей Краснобаев.

Шествие было согласовано 5 апреля, во понедельник, в рамках рабочей встречи с вице-губернатором Северной столицы Александром Бельским.

«В этот день мы призываем остаться дома только тех, кто себя не очень хорошо чувствует, но в остальном все будет организовано как в доковидную эпоху. Мы не гонимся за какими-то рекордами по численности шествия, важно не количество вышедших в этот день людей, а понимание каждым важности движения «Бессмертный полк России» для сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны», – сообщает руководитель штаба движения.