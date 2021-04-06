В МВД прокомментировали очереди в УФМС на Большеохтинском проспекте

В Петербургском отделе УФМС на Большеохтинском проспекте заметили столпотворения перед зданием. Местные жители пожаловались на образовавшиеся очереди 5 апреля, в понедельник.

В региональном ГУ МВД прокомментировали ситуацию с очередями. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, отдел УФМС на Большеохтинском проспекте работает в штатном режиме и без нарушений.

«Организация выдачи заграничных паспортов отделом по вопросам миграции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Озвученная вами проблема обусловлена объективными причинами служебного характера. Руководством управления принимаются меры к решению данной проблемы», — отметили в ведомстве.