Суд вернул дело юристу, борющемуся с монополией на кладбищах Петербурга

В Петербурге борющемуся с монополией на городских кладбищах юристу вернули дело, которое он направил в суд. Соответствующее решение было принято Московским районным судом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно решению, необходимо устранить выявленные препятствия для рассмотрения дела. Претензии суда заключаются в путанице с квалификацией обвинения. Так, следователь указывает, что в действиях обвиняемого нет признаков преступления, предусмотренного статьей «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», однако в ходе дела указывает обвинение именно по этой статье.

Кроме того, Московский районный суд отметил, что в деле есть квалификация по другой статье - «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».