В Красногвардейском районе не кончаются очереди на оформление загранпаспорта

В Петербурге появились жалобы на появившиеся очереди из желающих оформить загранпаспорта. Местные жители пожаловались, что в отделе УФМС Красногвардейского района в понедельник, 5 апреля, приходится ждать несколько часов. При этом ждать приходится на улице, перед зданием на Большеохтинском проспекте. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Жители отмечают, что очереди из желающих сделать фотографию на документ, а также очередь на получение и подачу анкет смешались в отделе УФМС Красногвардейского района. Кроме того, действующие в Петербурге противоэпидемиологические меры вынудили людей ждать за пределами здания.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о возмущениях горожан, вынужденных нарушать «антиковидные» меры для оформления загранпаспортов.