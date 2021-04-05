В Санкт-Петербурге за неделю были закрыты 39 незаконных торговых объектов

В Санкт-Петербурге сотрудники городского Комитета по контролю за имуществом и Центра повышения эффективности использования государственного имущества закрыли 39 несанкционированных торговых точек. Об этом проинформировали на официальном сайте администрации города Санкт-Петербурга.



В Санкт-Петербурге продолжают производить рейды по проверке незаконной уличной торговли. Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что продавцы должны производить торговлю по всем правилам и законам, которые предусмотрены законодательством. Также продавцы обязаны обладать сертификатами на продукцию.



Всего было изъято 2332 единицы товара. Также конфискации подлежат весы, стенды, лотки и прилавки. Товар и оборудование отправлены на склады временного хранения.