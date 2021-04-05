Петербуржцы возмущаются длинными очередями в УФМС на Большеохтинском

В Санкт-Петербурге в УФМС Красногвардейского района на Большеохтинском проспекте, 11 были образованы огромные очереди. Местные городские жители выразили своё негодование в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

"Очередь на фотографирование на загранпаспорт, на получение и подачу документов — всё в одну кучу", - пожаловались горожане. По словам посетителей УФМС, граждане ждут приёма уже больше часа.

Отведённое на фото время с 10:00 до 10:30 уже истекло, однако записанные в этот период граждане не получили обслуживания.

В комментариях под постом жители Петербурга рассказали, как фотографировались не в УФМС, а в частных организациях, а затем подавали заявки через портал государственных слуг. По их словам, после оплаты через определённое время они смогли без очередей забрать свои документы. Некоторые советовали просто обратиться в отделение на улице Красного Текстильщика, которое находится буквально через реку.