В Санкт-Петербурге открыли пятизвёздочный отель в здании Банкирского дома Вавельберга

В Санкт-Петербурге после того, как десять лет реконструировали отрывается пятизвездочный отель в здании Банкирского дома Вавельберга. Сумма инвестиций в ремонт исторического здания составила 1,5 миллиарда рублей.

Техническое открытие отеля уже запланировали на завтра, во вторник, шестого апреля, но первые гости в него будут иметь возможность заехать только в середине месяца. Большинство из 79 номеров, а также общественные зоны будут открыты уже к концу текущего месяца.

Реставрация здания Банкирского дома Вавельберга началась более десяти лет назад, а суммарный объём вложений в реставрацию оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Общая площадь объекта составляет 9 100 м. Единственным владельцем проекта является компания "Приор-недвижимость".