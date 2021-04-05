Ведение бизнеса становится безопасным: рейдерские захваты угасают

По статистическим данным Федеральной нотариальной палаты, в России за год на 37,4 процентов возросло количество желающих зарегистрировать бизнес-проекты через нотариуса, так как это может гарантировать законность, а также это повышает уровень защиты предприятия от мошеннических действий, в том числе речь идёт о рейдерских захватах. В 2021 году также поменялась процедура выхода участников из состава общества с ограниченной ответственностью, а именно: нотариус сегодня не только удостоверяет сделки с долями, но и передаёт соответствующие документы в налоговую службу.

Это позволило сначала уменьшить и потом уже остановить количество рейдерских захватов.