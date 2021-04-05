Роспотребнадзор закрыл фестиваль "Артдокфест-2021" в Петербурге

Роспотребнадзор запретил проводить «Артдокфест» в Доме кино. Закрытие фестиваля связано с коронавирусными ограничениями. Об этом рассказали организаторы фестиваля в Facebook.

По словам президента фестиваля Виталия Манского, Роспотребнадзор и полиция определили, что расстояние между зрителями слишком маленькое. Зрители получат деньги за купленные билеты на отмененный фестиваль.

Напомним, «Артдокфест» - фестиваль документального кино, который проводится в Петербурге с 2014 года. «Артдокфест» также проходит в Москве и Риге. Организаторами фестиваля являются дирекция Национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь» и Виталий Манский.