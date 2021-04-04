В Петербурге почтили память экс-председателя ЗакСа Вадима Тюльпанова

В Санкт-Петербурге почтили память бывшего председателя третьего и четвертого созывов Законодательного собрания и главы комитета по регламенту организации парламентской деятельности Совфеда РФ Вадима Тюльпанова.

В воскресене, 4 апреля, прошла церемония возложения цветов к памятнику экс-главы на Новодевичьем кладбище. Также в память о сенаторе отслужили панихиду. Кроме того, участие в возложении цветов принял спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Спикер ведомства заявил, что то, что вложил в этот город Вадим Тюльпанов, не забудется никогда. Он всегда принимал правильные решения на благо населения города.

Вадим Тюльпанов умер 4 апреля 2017 года.