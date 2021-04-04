Памятник шаверме на Школьной улице в Петербурге демонтировали

В Санкт-Петербурге в конце марта в Приморском районе на одном из фасадов здания, который находится на Школьной улице, появился памятник петербургской шаверме. Его отметили даже на онлайн-картах, как достопримечательность.

«Я - коренной петербуржец и поклонник шавермы с детства. Уверен, через лет 50 все будут знать, что шаверма – исконно русское блюдо. А для Петербурга шаверма, больше, чем еда. Это культ, один из символов города», — рассказал автор работы Роман.

Однако у администрации города эта скульптура вызвала много вопросов, так как его установку никто не согласовывал с властями. Теперь шавермы на здании больше нет, но ее не выбросили. Памятник находится внутри здания.