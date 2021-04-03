В Мариинской больнице нефролога, подозреваемого в расчленении жены, назвали выдающимся врачом

В петербургской Мариинской больнице представители администрации назвали Александра Земченкова выдающимся и гениальным врачом. Завотделения, врач-нефролог, на данный момент задержан по подозрению в убийстве своей супруги.

Как сообщают представители «Мариинки», Земченков — гениальный врач. К тому же, пациенты и коллеги врача придерживаются аналогичного мнения. Помимо споров о виновности или невиновности врача в больнице обсуждают и кандидатуру, которая сможет заменить Александра. По мнению администрации больницы, достойной заменой может стать Ирина Конакова, являющаяся заместителем главного врача по амбулаторно-консультативной работе и терапии.

Напомним, следователи предъявили врачу-нефрологу обвинение в убийстве жены. Ранее врач признался, что убил супругу и расчленил тело в 2010 году.