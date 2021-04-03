В Петербурге простились с Владимиром Гольманом

В Северной столице простились с бывшим депутатом Законодательного собрания Владимиром Гольманом. Церемония прощания прошла 3 апреля в Спасо-Преображенском соборе. Об этом сообщает председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Известно, что Владимир Гольман скончался на 88-м году жизни. Ранее он возглавлял фракцию «Справедливая Россия».

«Работая с ним в Законодательном собрании, мы видели его подход — подход абсолютно выверенный, очень глубокий, стратегический к решению любой проблемы. Он не только был мудрый управитель, но был очень талантливый дипломат. Не было ни одной проблемы, ни одной задачи, ни одного вопроса, которого он не смог решить», — отмечает Макаров.