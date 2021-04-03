В Петербурге вспоминают жертв теракта, произошедшего в метро 4 года назад

Сегодня город вспоминает погибших петербуржцев в террористическом акте, произошедшем в метрополитене 3 апреля 2017 года. Четыре года назад погибли 15 жителей города, а более сотни человек получили ранения.

«Такие раны остаются в сердце навечно. В тот тяжелый день жители нашего города проявили гражданское мужество, выдержку, готовность прийти на помощь тем, кто попал в беду. Добрые дела всегда отличали настоящих ленинградцев-петербуржцев, характер которых особенно проявляется в период испытаний», – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, в день теракта экстренные службы и простые жители Петербурга работали сообща. Однако в метро погибли 15 человек и многие были ранены. Семьям погиших и раненным петербуржцам продолжает оказываться помощь от города, а также помощь получают от национальной ассоциации «НАДО ЖИТЬ».

Почтить память погибших можно сегодня, возложив цветы к мемориальной доске на станции метро «Технологический институт».